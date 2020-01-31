Сліпа на СТБ: дата виходу і графік серій містичного серіалу

Український проєкт "Сліпа" засновано на реальній історії, а прем'єра телевізійного серіалу буде на СТБ. Дізнайтесь, коли телеканал покаже глядачам новий проєкт, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу.

Проєкт "Сліпа" – це містичні історії з життя звичайних людей. Ясновидиця бабця Люба здатна побачити те, що зачинене перед іншими, їй відкриваються істини, які заховані у пітьмі.

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Дата виходу серіалу "Сліпа" на СТБ

Коли: 24 лютого (понеділок) о 18:00

(понеділок) о Де: СТБ

Жанр: містика

Графік серій серіалу "Сліпа"

Хронометраж кожного епізоду буде приблизно 60 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі СТБ з понеділка по п'ятницю. Глядачам підготували проєкт про те, що існують ситуації, які не залежать виклично від вас, адже на них впливають сторонні збудники. Дивіться проєкт "Сліпа" з 24 лютого!

Про проєкт "Сліпа"

Ясновидиця баба Люба володіє особливими знаннями, які допомагають їй розуміти незвичні ситуації та розв'язувати проблеми людей. Бабці допомагає її онучка Катя, яка веде особливий блог про те, як бабця Люба комунікує з навколишніми, які приходять до неї за порадою та поміччю. Бабуся не лише вислуховує історії людей та шукає відповідне розв'язання проблем, але й ділиться мудрістю, яка стане у пригоді багатьом. Ви дізнаєте про найпоширеніші прикмети та методи, як потрібно діяти.

Офіційний трейлер проєкту "Сліпа"

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