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Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні

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Кім Кардашян в купальнику - фото 1
Кім Кардашян в купальнику

Шалено популярна модель Кім Кардашян знову привернула до себе увагу мережі, а все через яскраві фото в купальнику. Ця зірка не випадково зробила апетитні форми новим трендом.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Зараз у Кім триває відпустка, тож вона не може обійтись без пікантних знімків майже без одягу. Це підтверджують і нові фото Кардашян, на яких вона позує у крихітному бікіні та у кросівках на балконі. Понад 3 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами лише підтверджують, що зірка не дарма проводить вільний час у спортзалі.

Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні - фото 445901

Курйозна Кім Кардашян похизувалась фігурою в бікіні - фото 445902

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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