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Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами

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Жозефір Скрівер у бікіні - фото 1
Жозефір Скрівер у бікіні / instagram.com/josephineskriver

Популярна модель Жозефін Скрівер привернула увагу фанатів спекотними фото в бікіні. Ця красуня виглядає чудово навіть без одягу.

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

І ще: 56-річна Кортні Кокс підкорила фанатів літнім відео в бікіні

Нещодавно Жозефін вирішила нагадати, що на вулиці спекотний сезон пляжів та купальників. Тому похизувалась формами у бікіні. Ця дівчина точно готова до літа!

Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами - фото 410807

Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами - фото 410808

Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами - фото 410809

Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами - фото 410810

Джерело всіх фото: instagram.com/josephineskriver

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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