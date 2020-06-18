Модель Victoria's Secret захопила ідеальними формами

Популярна модель Жозефін Скрівер привернула увагу фанатів спекотними фото в бікіні. Ця красуня виглядає чудово навіть без одягу.

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

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Нещодавно Жозефін вирішила нагадати, що на вулиці спекотний сезон пляжів та купальників. Тому похизувалась формами у бікіні. Ця дівчина точно готова до літа!

Джерело всіх фото: instagram.com/josephineskriver

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