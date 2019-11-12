Слава з НеАнгелів роздяглася для чоловічого глянцю

Співачка Слава Камінська після розлучення з чоловіком частенько показує пікантні фото, демонструючи фігуру. І цей раз не став винятком.

Відома українська співачка, солістка групи НеАнгели Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новим фото.

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Знаменитість виставила дуже відвертий кадр, позуючи для популярного чоловічого глянцю XXL Ukraine лише в панчохах та еротичному прозорому боді. Так, артистка повеселила шанувальників порівнянням своїх інтимних місць з автомобілем, підписавши їх як "З пробігом" та "Новинка".

"Цитати щасливих жінок", – пожартувала Камінська. Фоловери не пройшли повз: "Не бита не фарбована?", "Ух ти, які щічки!", "В жіночих історіях пробіг частіше змотаний, в чоловічих перебільшений", "Баба вогонь, тут навіть пробігом не пахне".

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