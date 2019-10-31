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Слава з НеАнгелів показала, як виглядала до пластики

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Слава з НеАнгелів - фото 1
Слава з НеАнгелів / instagram

Українська співачка, учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська, яка цього літа розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, поділилася з шанувальниками архівними фотографіями.

Так, на своїй сторінці в Instagram, українська виконавиця опублікувала архівні чорно-білі знімки, на яких вона ще до пластики обличчя відображена під час зйомок кліпу на одну з найпопулярніших пісень групи НеАнгели "Я знаю це ти".

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"Я знаю це ти" співали ми у пісні, але я не пам'ятаю себе такою в житті. Як круто підіймати архіви і знаходити там такі, не побоюся цього слова, шедеври", – написала Слава. Шанувальники ж зійшлися на думці, що раніше у співачки був особливий шарм, а після пластичних операцій не тільки змінилася форма носа, а й загубилася харизма Слави.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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