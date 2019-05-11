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Слава Камінська засвітила пишні груди

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Відома українська співачка, солістка популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала мережу пікантним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у білизні, продемонструвавши свої пишні груди.

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"На добраніч", – лаконічно прокоментувала публікацію артистка. Відзначимо, що шанувальники були у захваті від нового знімка красуні. Вони засипали її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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