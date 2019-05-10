Сексуальна ангел Victoria's Secret показала, як засмагає топлес (18+)

Топ-модель і ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо показала, як відпочиває у Мексиці. Зірка опублікувала пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.

На нових гарячих знімках Амбросіо загоряє біля басейну. Зірка приймає сонячні ванни лежачи на животі і без бюстгальтера. На тілі моделі залишилися лише бікіні з високою талією золотого кольору. На другому фото супермодель демонструє сідниці крупним планом, поклавши на них руку.

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Шанувальники моделі були у захваті від пікантних кадрів, що і відзначили у коментарях під фото.

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