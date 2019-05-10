Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

Сексуальна ангел Victoria's Secret показала, як засмагає топлес (18+)

  • 52
Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Топ-модель і ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо показала, як відпочиває у Мексиці. Зірка опублікувала пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.

На нових гарячих знімках Амбросіо загоряє біля басейну. Зірка приймає сонячні ванни лежачи на животі і без бюстгальтера. На тілі моделі залишилися лише бікіні з високою талією золотого кольору. На другому фото супермодель демонструє сідниці крупним планом, поклавши на них руку.

І ще: MARUV вразила мережу новим епатажним образом

Шанувальники моделі були у захваті від пікантних кадрів, що і відзначили у коментарях під фото.

Читайте також: Каменських загіпнотизувала мережу своєю красою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
  • 05 травня, 17:25
  • 1023
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 378
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 532
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз