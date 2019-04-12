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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Слава Камінська захопила оголеними грудьми у міні-бікіні

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Знаменитість похвалилася дуже відвертим кадром - фото 1
Знаменитість похвалилася дуже відвертим кадром / Ivona

Українська співачка Слава Камінська продемонструвала ідеальне тіло. А от фанатам не сподобався зайвий фотошоп.

Відома українська співачка, солістка групи "Неангели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новеньким фото.

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Знаменитість похвалилася дуже відвертим кадром в бікіні, позуючи біля басейну в Орландо, США, куди полетіла на відпочинок разом з чоловіком Едгаром Камінським. Так, артистка позувала в пікантному купальнику з леопардовим принтом, показавши розкішні груди і яскраво-помаранчеві окуляри-авіатори.

Фоловери не пройшли повз, але їх думки розділилися: "Чоловік пластичний хірург це круто", "Наживо коли фотосесія була було красиво, а фотошоп не айс", "Ех... Яка гарна була дівчина.... Але... Ботокс в губах, нажаль, зіпсував образ принцесси. Гірко до нестями", "Ух... гарне професійне фото, але, ретуш та пластика трохи псують".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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