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Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю

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Кім Кардашян знялася для Vogue з дітьми - фото 1
Кім Кардашян знялася для Vogue з дітьми / Vogue

Відома на весь світ зірка реаліті-шоу Кім Кардашян стала героїнею травневого номера американського Vogue. Над зйомкою для журналу працював шведський фотограф Мікаель Янссон.

На світлинах Кім Кардашян позує у своєму домі в Клабасасі.

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На одному з кадрів зірка позує зі своїми дітьми на кухні – Норт грає з собакою, а Сейнт і Чикаго катаються на іграшкових Bentley.

У травні вони з Каньє вчетверте стануть батьками, скориставшись послугами сурогатної матері.

Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю - фото 320597

Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю - фото 320598

Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю - фото 320599

Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю - фото 320600

Нарешті одягнена: зірка реаліті-шоу знялася для глянцю - фото 320601

В інтерв'ю Vogue Кім розповіла про те, чому для неї важлива реформа правосуддя, і що вона хоче продовжувати боротьбу за систему помилування. Для цього вона почала слухати чотирирічний курс права у юридичній фірмі в Сан-Франциско. У 2022 році, після складання іспитів, вона стане юристом.

Якщо я буду знати більше, я зможу зробити більше, – упевнена вона.

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Джерело: Vogue
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