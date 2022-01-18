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Слава Камінська зачарувала підписників сексуальним пляжним фото

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Зваблива українська співачка Слава Камінська, яка раніше була солісткою гурту НеАнгели, спокусила своїх шанувальників гарячим фото. Підписники красуні уже оцінили кадр.

Так, Слава Камінська поділилася в Instagram сексуальним пляжним знімком. 37-річна зірка відпочиває на острові Занзібар, де влаштувала фотосесію у бірюзовому бікіні та білій сорочці.

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Артистка сфотографувалася, сидячи на білосніжному пляжі на тлі моря. Поза Слави підкреслила не лише стрункі ніжки, а й пишні груди.

У підписі до пікантного кадру виконавиця зізналася, що вирішила "перезавантажитись" перед новими творчими звершеннями. "Щаслива перезавантажитись перед важливими запусками. Цей рік буде вогонь. Перший сольний альбом. Неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще два роки тому", – написала Камінська.

Слава Камінська зачарувала підписників сексуальним пляжним фото - фото 492599

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