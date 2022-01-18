Слава Камінська зачарувала підписників сексуальним пляжним фото

Зваблива українська співачка Слава Камінська, яка раніше була солісткою гурту НеАнгели, спокусила своїх шанувальників гарячим фото. Підписники красуні уже оцінили кадр.

Так, Слава Камінська поділилася в Instagram сексуальним пляжним знімком. 37-річна зірка відпочиває на острові Занзібар, де влаштувала фотосесію у бірюзовому бікіні та білій сорочці.

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Артистка сфотографувалася, сидячи на білосніжному пляжі на тлі моря. Поза Слави підкреслила не лише стрункі ніжки, а й пишні груди.

У підписі до пікантного кадру виконавиця зізналася, що вирішила "перезавантажитись" перед новими творчими звершеннями. "Щаслива перезавантажитись перед важливими запусками. Цей рік буде вогонь. Перший сольний альбом. Неймовірно, але факт. Хто б міг подумати про це ще два роки тому", – написала Камінська.

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