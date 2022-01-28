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Слава Камінська випустила новий ліричний трек про кохання

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Екссолістка гурту НеАнгели Слава Камінська випустила нову пісню. Вона отримала назву Ім'я твоє і увійшла до однойменного альбому співачки, який побачить світ уже наступного місяця.

Автором пісні виступив Юрій Лемчук, який написав усім знайомі треки НеАнгелів: Роман та За клітинками. За словами Камінської, пісня Ім'я твоє для неї особлива, адже вона створена особливим автором. Про це вона написала у своєму інстаграмі.

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"Ім'я твоє – це історія про любов, довжиною в життя. Це кохання, що нікуди не йде, а просто трансформується і знаходить своє продовження в дітях", – поділилася Камінська.

Таким чином, на думку фанів, співачка натякнула, що присвятила пісню ексчоловіку Едгару Камінському.

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