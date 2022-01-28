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Гурт KALUSH разом із Сальто Назад та Skofka переспівали пісню "Сонячна"

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Гурт KALUSH разом із Сальто Назад та Skofka переспівали пісню "Сонячна" - фото 1

Учасники Нацвідбору на цьогорічне Євробачення з гурту KALUSH разом із Сальто Назад і Skofka дали друге життя треку "Сонячна". Артисти зняли відео на пісню, прем'єра якого відбулася сьогодні, 28 січня. Слухайте українське на Радіо MAXIMUM.

Так, KALUSH, Сальто Назад і Skofka представили шанувальникам спільну ліричну композицію "Сонячна". Це ремейк, який зберіг загальний зміст та посил однойменної пісні, яка вийшла ще у 2015 році. У спільній роботі музиканти заміксували регі та хіп хоп, а реп – родзинка, що додає динаміки та робить трек багатогранним.

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Артисти так надихнулися колаборацією, що вирішили зняти спеціальний ролик на трек, який уже можна переглянути на YouTube.

""Сонячна" – це трек, який я слухав ще тоді, коли не був знайомий ані з лейблом ENKO, ані з Alyona Alyona, ані з KALUSH. Тоді я ще не знав, що напишу такі треки як: "Додому", "Давай на чистоту", "Береза стара", "Геть за забор". Але вже тоді я кайфував від "Сонячної" як тільки міг, оскільки стиль близький до регі. І от пройшли часи, мені ще досі не віриться, що до цього треку тепер і я маю відношення. У нього я вклав і щось своє, а писалось доволі легко, адже я теж маю свою кохану "сонячну" вдома!" – зізнався Володимир Самолюк (aka Skofka).

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