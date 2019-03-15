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Слава Камінська у бікіні похизувалася ідеальною фігурою
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Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська захопила мережу своєю фігурою. Співачка поділилася результатами нової дієти.
Відома українська співачка, солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з фоловерами в Instagram новеньким фото.
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Знаменитість виставила дуже пікантний знімок в облягаючому боді, вихваляючись ідеальною фігурою. Так, артистка спробувала худнути за допомогою інтервального голодування і, за її словами, результат не змусив себе чекати.
"Інтервальне голодування, 54.2", – похвалилася Камінська. Фоловери не пройшли повз: "Ви як барбі", "Шикарний результат", "Славочка, ви прекрасні. Не потрібні вам ніякі голодування та інше. У вас прекрасний чоловік, чудо діти і при цьому ви жінка вогонь! Генетика", "Гарна", "Бабаславка ти вогонь".
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