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Слава Камінська підкорила шанувальників спокусливими формами

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Українська співачка і учасниця популярного гурту "НеАнгели» Слава Камінська вирішила остаточно "добити" своїх шанувальників і поділилася відвертим фото у спідній білизні. Пікантний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама двох дітей позує біля дзеркала у спортивному чорній білизні, демонструючи спокусливу фігуру.

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"Танцювала під Бузову. А ви?", – підписала кадр Слава.

Підписники зірки навперебій, захоплюючись сексуальними формами і стрункістю, засипали компліментами Славу Камінську.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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