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Надю Дорофєєву запідозрили у вагітності: фотофакт

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка і солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва викликала фурор у мережі своїми новими знімками з США.

Крім того, що зірка продемонструвала ефектний і стильний образ на Тижні моди в Нью-Йорку, шанувальники запідозрили Надю у вагітності. Користувачі мережі припустити, що співачка чекає дитину через помітний окгрулий животик Втім, виною тому може бути і крій вбрання Наді.

І ще: Настя Каменських спокусила шанувальників новим фото

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фото, на яких вона зображена у білій сукні з асиметричним подолом, шкіряному береті і чоботях у тон. Завершують образ трендові пальто в клітку і білий пояс.

Гортай серію знімків:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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