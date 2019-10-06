Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля

Українська співачка і учасниця популярного гурту НеАнгели Слава Камінська показала шанувальникам новий фотозвіт з подорожі до Чорнобиля. Низку знімків артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Слава Камінська розповіла своїм підписникам мандрівку до Чорнобиля. Співачка повідомила, що взяла тур до Чорнобильської зони відчуження, де відчула себе сталкером.

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"Сьогодні я побувала в місцевості, яка з квітня 1986 року вважається зоною відчуження. З одного боку це живий приклад і досить сумне нагадування всьому людству про те, що ми повинні уважно і дбайливо ставиться до того, що нас оточує. А з іншого боку – це дуже цікава і захоплююча локація, дослідження якої приносить незабутні емоції, а також можливість пофантазувати і відчути себе сталкером", – прокоментувала Слава серію знімків з Чорнобиля.

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