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Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля

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Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 1

Українська співачка і учасниця популярного гурту НеАнгели Слава Камінська показала шанувальникам новий фотозвіт з подорожі до Чорнобиля. Низку знімків артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Слава Камінська розповіла своїм підписникам мандрівку до Чорнобиля. Співачка повідомила, що взяла тур до Чорнобильської зони відчуження, де відчула себе сталкером.

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"Сьогодні я побувала в місцевості, яка з квітня 1986 року вважається зоною відчуження. З одного боку це живий приклад і досить сумне нагадування всьому людству про те, що ми повинні уважно і дбайливо ставиться до того, що нас оточує. А з іншого боку – це дуже цікава і захоплююча локація, дослідження якої приносить незабутні емоції, а також можливість пофантазувати і відчути себе сталкером", – прокоментувала Слава серію знімків з Чорнобиля.

У коментарях користувачі мережі проявили переживання за стан зірки через радіацію.

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359894

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359895

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359896

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359897

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359898

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359899

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359900

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359901

Слава Камінська показала шанувальникам фотозвіт з Чорнобиля - фото 359902

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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