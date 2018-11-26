Хайді Клум показала сміливі фото топлес

Останні пікантні знімки з відпочинку топ-модель за традицією оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Знаменита топ-модель Хайді Клум, яка відпочиває у компанії свого 29-річного бойфренда, колишнього гітариста Tokio Hotel Тома Каулітца, продовжує публікувати нові фотографії з теплих країв.

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На одній фотографії модель стоїть перед дзеркалом і обернулася до камери. На ній надітий купальник, однак ракурс знімка можна назвати дуже сміливим.

На другому фото Клум без бюстгальтера лежить на надувному матраці у вигляді яскравого метелика. Груди модель прикрила тільки рукою і волоссям.

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