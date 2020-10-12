Слава Камінська поділилася провокаційним фото у білизні і панчохах

Популярна українська співачка і солістка гурту НеАнгели Слава Камінська порадувала шанувальників новим пікантним знімком.

Так, 36-річна Слава Камінська поділилася з підписниками в Instagram спокусливим кадром, на якому позує в сексуальному образі – чорній спідній білизні і панчохах з підтяжками. На фото красуня тримає в руках табличку з не менш провокаційним написом, ніж сам її образ – "Шукаю господаря".

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У підписі до відвертого знімка співачка поділилася контактом свого гінеколога.

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