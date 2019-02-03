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Маша Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

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Стильна Маша Єфросиніна - фото 1
Стильна Маша Єфросиніна / instagram

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна своїм стилем і почуттям смаку у черговий раз вразила шанувальників.

На знімку, який Маша Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram, ведуча одягнена в сукні кольору електрик і чорні колготки в сітку зі стразами.

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Телеведуча створила модний консервативний образ, основу якого склало довге плаття синього кольору Dafna May, колготки в сіточку зі стразами від ZARA, чорні класичні босоніжки Gianvito Rossi і довгі сережки ACCENTUATE.

"Коли неділя – маленький понеділок", – написала Єфросиніна у підписі до фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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