Слава Камінська підігріла чутки про роман з Дмитром Дікусаром

Слава з НеАнгелів розохотила мережу романтикою з експартнером по "Танцях з зірками 2020". Шанувальники у захваті від парочки!

Слава Камінська з групи НеАнгели закохана і щаслива. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що нового чоловіка буде до останнього ховати від громадськості, разом з тим вона зазначила, що їй приписують романи з усіма, хто з'являється в її соцмережах.

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Втім, артистка і сама любить інтригувати публіку і підливати масла у вогонь. Наприклад, вона публікує ефектні кадри з експартнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром і залишає двозначні підписи до них. На новому фото парочка позує в танцювальному залі. Дмитро обійняв Славу за талію, а вона притулилася ближче до нього, поклавши руку на груди.

"Танцюй поки молода. Мій повернувся", – інтригуюче підписала кадр співачка. Фоловери артистки залишили компліменти для Слави і Дмитра і зазначили, що мріють про те, щоб між ними дійсно спалахнув роман.

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