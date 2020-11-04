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Холостячка

Розкішна модель plus-size Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні: розкуте фото

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Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Американська модель з пишними формами Ешлі Грем вразила своїх шанувальників пікантним знімком, яки красуня зробила у ванній кімнаті. Зірка постала голою і без епіляції.

Так, Ешлі відправилася в подорож разом з коханим чоловіком – відеооператором Джастіном Ервіном, а також сином, якому ще не виповнилося й року. Модель показала фото з прогулянки, де вона несе малюка в спеціальній сумці. Виглядає дівчина затишною і щасливою: в простому комфортному одязі, без макіяжу і укладки.

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"Ідеальний день народження з моїми хлопчиками", – написала Грем у підписі до серії фото.

Але Ешлі була б не Ешлі, якби вона не додала інтимну і пікантну нотку в цей пост. Разом зі зворушливими кадрами сім'ї вона опублікувала і свої оголені фото. Модель сидить у ванній, демонструючи оголене тіло і неголені пахви. На цій деталі знаменитість явно хотіла зробити акцент. Шанувальники, як завжди, високо оцінили відвертість Ешлі, засипавши її компліментами.

Розкішна модель plus-size Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні: розкуте фото - фото 433476

Розкішна модель plus-size Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні: розкуте фото - фото 433477

Розкішна модель plus-size Ешлі Грем позує повністю голою у власній ванні: розкуте фото - фото 433475

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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