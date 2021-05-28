Музичні новинки травня 2021: плейлист 40+ нових українських пісень

Третій місяць весни відзначився музичними прем'єрами наших зірок, які вже встигли припасти до душі українським слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за травень 2021, який точно сподобається вам!

Травень був плідним не лише на музичні новинки, а й на прем'єри альбомів українських виконавців. Попри те, що триває карантин і концерти дуже важко планувати, зірки не залишають своїх фанатів без нових треків. Ці пісні вже підкорюють чарти, лунають на радіо та стають справжніми хітами!

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Кінець весни відзначився свіжою музикою від таких знаменитостей, як Настя Каменських, The Hardkiss, Мішель Андраде та інші. Від справжніх зірок української попсцени до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень!

Плейлист нових українських пісень травня, слухати онлайн:

THE HARDKISS – Жоржина

Юлія Саніна та її гурт The Hardkiss випустили новий альбом "Жива і не залізна" у травні 2021 року. До альбому ввійшли такі 10 пісень: Жива, Гора, 7 вітрів, Жоржина, Сестра, Дівчина, Кобра, Все було так, Косатка, Обійми. Загальний час – 36 хвилин.

Фіолет – Стежка (FULL ALBUM)

Гурт Фіолет випустив новий альбом "Стежка" у травні 2021 року. До альбому ввійшли такі 8 композицій: Стежка, Бро, твори добро, Слово даю, Залишимось друзями, Пахнеш щастям, Зовсім не боляче, Застанемся сябрами, Que Seamos Amigos. Загальний час – 30 хвилин.

NK / НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – Додому

Настя Каменський випустила новий альбом "Красное вино" у травні 2021 року. До альбому ввійшли такі 15 треків: Красное вино, Обидно, Девочки рулят, Ма, Шаг Вправо, ABCD, Vibe, Nieon, Loca, Сорямба, Если небеса, Почуття, Бажай, Додому, Vibe (Dance Version Remix). Загальний час – 41 хвилина.

Христина Соловій – Втікала

Роман Рамус – Поворот

Ще нові українські треки травня 2021:

Мішель Андраде – Échale (українська версія)

LATEXFAUNA – BOUNTY

TVORCHI – Віч-на-віч

ALYOSHA – LEBEDI

KALUSH – Додому (feat. Skofka)

Христина Соловій – Губи в вині

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