Графік Зеленського: в АП розповіли, як проходить робочий день президента

Президент України Володимир Зеленський вже два тижні офіційно виконує свої обов'язки. Дізнайтеся, за яким графіком працює глава держави та скільки триває його робочий день.

За словами першого заступника голови Адміністрації президента Сергія Трофімова, Володимир Зеленський приїжджає на роботу до 8 ранку та завершує робочий день по 22:00.

Це цікаво: Зеленський показав рідкісний знімок з дружиною і дітьми

З'ясувалося, що президент з'являється на робочому місці швидше за інших співробітників, оскільки відвідує спортзал. "О 8:30 ми всі на роботі, щоб о 9:00 могли повноцінно працювати. Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить. У нього набагато жорсткіший графік, аніж у всіх нас. Перші дні ми засиджувалися до 1-2 ночі. Зараз закінчуємо десь о 22:00", – зазначив Трофімов.

Заступник глави АП також додав, що президент проводить щоденні офіційні та неформальні наради зі своїми підлеглими. На запитання, чи комфортно Зеленському на новій посаді, Трофімов відповів:

Зараз Володимир Олександрович весь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це комфортно – важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку, – резюмував перший заступник голови АП.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Відзначимо, що на вихідних Володимир Зеленський знаходить час для відпочинку. Зокрема, минулої суботи він відвідав концерт Монатіка в Києві, а в попередній вікенд президент став гостем Ліги сміху.

Читайте також: Актор Кварталу 95 вирішив балотуватися в Раду