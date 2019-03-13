Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Слабий процесор і акумулятор: Motorola RAZR V3 може розчарувати фанатів

  • 17
Motorola RAZR вразить ціною та технічними характеристиками - фото 1
Motorola RAZR вразить ціною та технічними характеристиками

Портал XDA Developers поділився технічними характеристиками майбутньої новинки Motorola з кодовою назвою "Voyager". На відміну від уже анонсованих апаратів з гнучкими екранами, очікувати топової начинки в цьому випадку не варто.

Крім того, неназване джерело підтвердило, що пристрій буде випущено у рамках бренду Razr.

І ще: iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен

Згідно з наданою інформацією, складний смартфон Motorola отримає внутрішній 6,2-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2142 х 876 пікселів. Зовні буде екран невідомого розміру з роздільною здатністю 800х600 пікселів. Він буде використовуватися в основному для повідомлень.

Нова Motorola отримає слабенький процесор - фото 314104
Нова Motorola отримає слабенький процесор

Пристрій побудований на базі торішнього восьмиядерного процесора Snapdragon 710 з графічним прискорювачем Adreno 615. Відомо, що смартфон стане доступний у двох версіях, 4+64 ГБ і 6+128 ГБ. За автономність буде відповідати вбудований акумулятор на 2730 мАг.

Також джерело повідомило, що для гаджета планують чорне, біле та золоте забарвлення.

Попри зовсім не флагманські характеристики, доступним пристрій не буде. За даними The Wall Street Journal, вартість складної Motorola буде стартувати з позначки у $ 1500.

Читайте також: Samsung Galaxy Buds успішно пройшли тест на ремонтопридатність

Джерело: XDA-developers
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3047
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 866
Гороскоп на 13 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 854
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони