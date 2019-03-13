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Слабий процесор і акумулятор: Motorola RAZR V3 може розчарувати фанатів
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Портал XDA Developers поділився технічними характеристиками майбутньої новинки Motorola з кодовою назвою "Voyager". На відміну від уже анонсованих апаратів з гнучкими екранами, очікувати топової начинки в цьому випадку не варто.
Крім того, неназване джерело підтвердило, що пристрій буде випущено у рамках бренду Razr.
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Згідно з наданою інформацією, складний смартфон Motorola отримає внутрішній 6,2-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2142 х 876 пікселів. Зовні буде екран невідомого розміру з роздільною здатністю 800х600 пікселів. Він буде використовуватися в основному для повідомлень.
Пристрій побудований на базі торішнього восьмиядерного процесора Snapdragon 710 з графічним прискорювачем Adreno 615. Відомо, що смартфон стане доступний у двох версіях, 4+64 ГБ і 6+128 ГБ. За автономність буде відповідати вбудований акумулятор на 2730 мАг.
Також джерело повідомило, що для гаджета планують чорне, біле та золоте забарвлення.
Попри зовсім не флагманські характеристики, доступним пристрій не буде. За даними The Wall Street Journal, вартість складної Motorola буде стартувати з позначки у $ 1500.
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