Samsung Galaxy Buds успішно пройшли тест на ремонтопридатність

Повністю безпровідні навушники Galaxy Buds, представлені у минулому місяці разом з флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S10, потрапили до рук фахівців з iFixit.

На відміну від одноразових Apple AirPods, які не підлягають ремонту, новинка від Samsung відверто здивувала експертів – розбирання виявило кілька конструктивних сюрпризів.

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AirPods від Apple повністю провалили тест на ремонтопридатність, адже зібрати їх назад до заводського стану неможливо. Тому "яблучні" навушники отримали від фахівців НУЛЬ балів.

У випадку з Galaxy Buds від Samsung ситуація кардинально протилежна – їх без проблем можна розібрати та зібрати. За це вони отримали 6 балів з 10.

Корпус навушників з'єднаний не за допомогою клею, як AirPods, а за допомогою затискачів, що помітно спрощує їх розбирання. Після розкриття відкривається доступ до двох невеликих плат і акумулятора, який можна замінити на новий при необхідності. Крім того, використовувані батареї типу "таблетка" легко знайти у магазинах. Хоча при ремонті все ж є шанс трохи пошкодити пластиковий корпус, так що сліди втручання будуть помітні при докладному вивченні.

У випадку з чохлом для зберігання і зарядки розбирання ще простіше, але знайти новий акумулятор для нього буде вкрай складно.

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