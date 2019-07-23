Ernest Airlines почав розпродаж квитків з України до Італії

Популярна в Україні авіакомпанія Ernest Airlines оголосила про розпродаж квитків. Охочі організувати собі подорож до Італії можуть скористатися знижкою до 10 ранку 24 липня, тому ми рекомендуємо не проґавити шанс.

Авіакомпанія Ernest Airlines пропонує злітати з України до Італії і назад за фіксованою ціною € 89. Відправитися в італійські міста за акційними квитками можна з Києва, Львова, Одеси.

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Розпродаж триватиме до 10 ранку 24 липня. Можливі дати подорожі: з 1 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року.

Варіанти бронювання за € 89 в обидва боки:

Київ – Рим

Київ – Мілан

Одеса – Рим

Львів – Неаполь

Львів – Венеція

Усі напрямки, квитки за якими розпродають за фіксованою ціною, можна вивчити за посиланням.

Квитки у дві сторони обійдуться у 89 євро

У вартість акційних квитків входить тільки провезення ручної поклажі. Всі додаткові опції – харчування на борту, велика валіза в вантажному відсіку – оплачуються окремо.

Перевіряти свої дати і купувати квитки потрібно на офіційному сайті Ernest Airlines.

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