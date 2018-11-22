SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки

Українська авіакомпанія SkuUp, яка позиціюється як національний лоукостер, запустила продаж квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 гривень в одну сторону.

Згідно з розкладом, польоти між Києвом та Одесою стартують з 2 червня 2019 року та будуть здійснюватися двічі на тиждень у середу та неділю. З аналогічним розкладом будуть запущені рейси між Одесою та Харковом.

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Мінімальна вартість квитка в одну сторону складе від 500 гривень з урахуванням перевезення лише ручної поклажі масою до 7 кілограмів. Вартість авіабілета з включеним багажем масою до 23 кілограмів (та опцією зміни дати вильоту) стартує з 800 гривень в одну сторону.

Зазначимо, що наразі SkyUp виконує чартерні рейси в інтересах туроператора JoinUP!

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