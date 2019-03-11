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Skype перестав працювати у більшості браузерів: названа причина

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Про те, що Skype буде недоступний попереджали завчасно - фото 1
Про те, що Skype буде недоступний попереджали завчасно / iMore

Microsoft випустила нову веб-версію Skype з HD-відеодзвінками і записом розмов. Але все пройшло не так гладко і просто.

Компанія Microsoft оновила браузерну версію Skype. Після цього месенджер перестав працювати на багатьох браузерах: зокрема, Safari, Mozilla Firefox або Opera.

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У той же час, браузерна версія Skype доступна для користувачів Microsoft Edge і Google Chrome, а також для браузерів на основі Chromium, на кшталт Vivaldi.

Як пояснили в Microsoft, функція дзвінків і мультимедіа версії Skype в реальному часі по-різному реалізована у всіх браузерах. Тому, Microsoft вирішила сконцентруватися на Edge і Google Chrome. Про те, що Skype буде недоступний для користувачів Firefox, Safari і Opera, компанія повідомляла ще в січні.

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Джерело: theinquirer
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