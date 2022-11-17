Грайливий Зібров, бабуся-байкерка і Денисенко з вусами: Анна Трінчер випустила кліп "Зай"

Анна Трінчера випустила нову пісню "Зай" та кліп на неї, який повертає у теплі та сонячні спогади про рідних та домівку. У відео можна побачити не лише співачку з її коханим, а й акторку Наталку Денисенко, знаменитого Павла Зіброва та бабусю Анни Трінчер у незвичному амплуа.

21-річна співачка та акторка Анна Трінчер презентувала новий трек "Зай", а також яскравий кліп на нього. Як зауважує сама виконавиця, новинка про всіх, хто відчуває зараз смуток. А особливою родзинкою є зірковий склад кліпу, пише Радіо MAXIMUM.

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ЗАЙ – це історія кожного з нас, хто сумує за своїм: за спогадами улюбленого села та міста, за дотиком близької людини, за смаками з дитинства, запахом рідного дому та простими, але такими життєво важливими речами. Ідея кліпу полягає у легкості повернення додому, кліп знімався влітку, тому головні герої оповиті теплом, – ділиться Трінчер.

У відео ж можна побачити повернення співачки додому, зустріч з коханим, а також несподівану пару, яку зібрали Павло Зібрав та Наталка Денисенко. Не меншої уваги заслуговує ефектний образ бабусі Анни, яка продовжує захоплювати своїм молодим виглядом.

Анна Трінчер – Зай, дивіться кліп онлайн:

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