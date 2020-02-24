Скупий і старий: Аль Пачіно розійшовся з удвічі молодшою коханою

79-річний Аль Пачіно, зірка "Ірландця" Мартіна Скорсезе, розійшовся з 40-річною ізраїльською актрисою Мейталь Дохан після двох років стосунків. Про це вона розповіла журналістам в інтерв'ю ізраїльському виданню La'Isha.

Головна причина – велика різниця у віці. Аль Пачіно практично вдвічі старший за Мейталь. Ініціатором розриву стала Мейталь.

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Я намагалася це заперечувати, але потрібно визнати, що зараз він вже літня людина. Так що, навіть при всій моїй любові до нього, навряд чи щось вийде, – сказала актриса.

Також Мейталь розповіла, що за два роки романтичних стосунків актор не подарував їй нічого, крім квітів, підкресливши, що Аль Пачіно "не любив витрачати гроші". Але після розриву пара зуміла зберегти дружні відносини.

Актриса скаржиться, що Аль Пачіно не любив витрачати гроші / gettyimages

Уперше про роман Аль Пачіно і Мейталь Дохан заговорили восени 2018 року. Востаннє вони з'явилися разом на публіці у жовтні минулого року, на прем'єрі фільму "Ірландець" (The Irishman) в Лос-Анджелесі.

До цього у нього був роман з актрисою Люсіль Сола, яка молодша за нього на 36 років. До слова, Люсіль – мати моделі й актриси Каміли Морроне, яка вже кілька років зустрічається з Леонардо Ді Капріо. У них з Лео різниця у віці 23 роки, але Каміла не втомлюється повторювати, що це для неї не проблема і завжди захищає їхні стосунки від нападів хейтерів.

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