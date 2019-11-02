Скупа матуся на Хеловін розізлила мережу: відео

У мережі активно поширюється відео з нахабною мамою, яка разом з дитиною збирає солодощі на Хеловін. Здається, жінка зовсім по-іншому розуміє суть цього свята.

На платформі Reddit користувач з ніком untamedkb поділився епічним відео з камер спостереження під будинком на Хеловін, яке стрімко піднялось у тренди мережі. За лічені години допис побачили понад 53 тисячі осіб, а ще більш як 4 тисячі залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як під будинок активно йде матуся з дитиною в костюмі, а тоді починає шалено нагрібати цукерки.

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"Ти взяла надто багато!" 3-річна дитина є кращою людиною, аніж її матуся на Хеловін", – відзначив автор. І з ним важко не погодитися, а обурені користувачі наголосили, що доволі часто батьки експлуатують дітей на свята, забуваючи про суть Хеловіну.

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