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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

Скупа матуся на Хеловін розізлила мережу: відео

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Нахабна мама на Хеловін розбурхала мережу - фото 1
Нахабна мама на Хеловін розбурхала мережу

У мережі активно поширюється відео з нахабною мамою, яка разом з дитиною збирає солодощі на Хеловін. Здається, жінка зовсім по-іншому розуміє суть цього свята.

На платформі Reddit користувач з ніком untamedkb поділився епічним відео з камер спостереження під будинком на Хеловін, яке стрімко піднялось у тренди мережі. За лічені години допис побачили понад 53 тисячі осіб, а ще більш як 4 тисячі залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як під будинок активно йде матуся з дитиною в костюмі, а тоді починає шалено нагрібати цукерки.

І ще: Як у світі відсвяткували Хеловін: добірка найцікавіших костюмів

"Ти взяла надто багато!" 3-річна дитина є кращою людиною, аніж її матуся на Хеловін", – відзначив автор. І з ним важко не погодитися, а обурені користувачі наголосили, що доволі часто батьки експлуатують дітей на свята, забуваючи про суть Хеловіну.

"You Took Too Much!!" 3 Year Old Is A Better Person Than Mom On Halloween Night from r/videos

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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