Скульптури з Lego, які вражають: ефектні фото

Колишній юрист вирішив показати, що конструктори Lego - не лише дитяча іграшка, адже з них можна створювати справжні витвори мистецтва. Зацініть!

Знайомтесь, Натан Савейа (Nathan Sawaya) – звичайний чоловік, який раніше працював корпоративним юристом у Манхеттені. Однак у певний момент він вирішив змінити своє життя. Тепер Натан створює неймовірні скульптури з Lego, які справді вражають!

І ще: Фотограф знайшов покинутий дім, і ось що було всередині

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Читайте також: Німецький фотограф ділиться мандрами світом