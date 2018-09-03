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Скульптури з Lego, які вражають: ефектні фото

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Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 1
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Колишній юрист вирішив показати, що конструктори Lego - не лише дитяча іграшка, адже з них можна створювати справжні витвори мистецтва. Зацініть!

Знайомтесь, Натан Савейа (Nathan Sawaya) – звичайний чоловік, який раніше працював корпоративним юристом у Манхеттені. Однак у певний момент він вирішив змінити своє життя. Тепер Натан створює неймовірні скульптури з Lego, які справді вражають!

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Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273961
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273960
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273959
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273958
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273957
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273956
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273955
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273954
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273953
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273952
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273951
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273950
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273949
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273948
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву - фото 273947
Скульптури з Lego, які підірвуть уяву / Nathan Sawaya

Читайте також: Німецький фотограф ділиться мандрами світом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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