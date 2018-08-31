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Німецький фотограф ділиться мандрами світом

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Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 1
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Талановитий фотограф Робін Віттвер показує свої подорожі, від яких перехоплює подих. Зацініть!

Знайомтесь, Робін Віттвер (Robin Wittwer) – 23-річний тревел-фотограф, який мешкає у німецькому Кельні. Хлопець настільки обожнює пригоди та мандри, що не затримується вдома на тривалий час. Свою першу камеру Робін отримав ще у 18, і відтоді фіксує всі казкові пейзажі, на які натрапляє. Насолоджуйтесь!

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Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273307
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273306
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273305
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273304
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273303
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273302
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273301
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273300
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273299
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273298
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273297
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273295
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера - фото 273296
Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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