Німецький фотограф ділиться мандрами світом

Талановитий фотограф Робін Віттвер показує свої подорожі, від яких перехоплює подих. Зацініть!

Знайомтесь, Робін Віттвер (Robin Wittwer) – 23-річний тревел-фотограф, який мешкає у німецькому Кельні. Хлопець настільки обожнює пригоди та мандри, що не затримується вдома на тривалий час. Свою першу камеру Робін отримав ще у 18, і відтоді фіксує всі казкові пейзажі, на які натрапляє. Насолоджуйтесь!

І ще: Талановитий фотограф надихає на мандри: ефектні кадри

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Казкові фото світу в об'єктиві Робіна Віттвера / Robin Wittwer

Читайте також: Названо найдорожчі країни Європи