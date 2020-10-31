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Дивіться перегони двох 44-тонних вантажівок: відео

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Дивіться гонку двох потужних вантажівок - фото 1
Дивіться гонку двох потужних вантажівок

YouTube-канал carwow влаштував гонку між 44-тонними тягачами Mercedes-Benz і Scania. Оглядачі оцінили динаміку вантажівок без причепа у дрег-гонці на 402 метри, потім порівняли навантажені фури на тій же дистанції, влаштували серію заїздів "з ходу" й оцінили ефективність гальмування автопоїздів.

Для гонок вибрали безкапотні дизельні тягачі з заднім приводом, 12-швидкісною автоматичною коробкою передач і стандартною кабіною. Обидві вантажівки оснащені допоміжної віссю-лінивцем.

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Mercedes-Benz Actros рухається завдяки 10,7-літровому 480-сильному (2200 Нм) шестициліндровому турбомотору OM470. В активі топ-версії Scania R500 13,0-літровий 500-сильний (2550 Нм) шестициліндровий турбодвигун.

Хоча вантажівки Mercedes-Benz і Scania відрізнялися вихідними характеристиками, дуель видалася видовищною, а на дистанції у чверть милі суперників розділили 0,1 секунди. Заїзди автопроїздів спорядженою масою 44 тонни також виявилися цікавими, хоча настільки повільний дрег блогери раніше не знімали.

Для оглядачів carwow дрег на тягачах став не першим досвідом порівняння комерційних машин за "суперкарівськими" лекалами – пів року назад на каналі показали гонку чотирьох легких суцільнометалевих фургонів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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