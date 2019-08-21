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Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити

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Величезна рука спентеличила користувачів - фото 1
Величезна рука спентеличила користувачів

На даху галереї в Веллінгтоні, Нова Зеландія, встановили скульптуру у вигляді гігантської кисті руки з обличчям на тильній стороні долоні. У неї навіть є ім'я – Quasi (Квазі).

Скульптура вагою близько 400 кілограмів і висотою майже 5 метрів – проєкт новозеландського художника Ронні ван Хоутен. Спочатку робота була встановлена ​​в рідному місті Хоутена Крайстчерч після трагічного землетрусу 2011 року. Там вона перебувала до лютого 2019 року.

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Хоутен працює з різними формами мистецтва, включаючи відео, фотографію, аудіо та навіть вишивку. Але знаковими для нього є скульптури, які об'єднують частини людського тіла та випадкові предмети побуту.

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349350

Гігантська Квазі була створена з використанням відсканованих частин тіла самого художника. За задумом Хоутена, вона повинна була передати ідею руки творця, як джерела його геніальності. Скульптура також відсилає до творів поп-культури: повзучої відрізаної руки зі старих комедійних хоррорів і Квазімодо, що стоїть на даху Нотр-Дама.

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349349

Однак задум художника зрозуміли не всі. Багатьох жителів Веллінгтона величезна рука з людським обличчям просто лякає, чим вони поспішають поділитися в Twitter:

"Прости, Веллінгтон, але що це, чорт візьми, за кошмар?"

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349348

"Я побачив цю дурну штуковину дорогою на роботу о шостій ранку. Тричі перевірив – і все ще не був упевнений, чи прокинувся я".

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349347

"Буквально щойно переїхала з Крайстчерча в Веллінгтон. Здається, ця рука переслідує мене".

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349346

Але знайшлися і ті, кому скульптура припала до душі.

"Я люблю і поважаю величезну руку".

Скульптура гігантської руки з обличчям розбурхала мережу: ви маєте її бачити - фото 349345

А як вам оцей витвір мистецтва?

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Джерело: Buro247
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