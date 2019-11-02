Джуманджі: Наступний рівень: з'явився новий трейлер фільму

У мережі з'явився свіжий трейлер до продовження пригод з небезпечною грою "Джуманджі: наступний рівень" (Jumanji: Next Level). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Sony опублікувала другий трейлер до нового фільму Джуманджі: наступний рівень (Jumanji: Next Level), дата виходу якого запланована на 12 грудня 2019.

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Фільм є сиквелом фільму "Джуманджі: поклик джунглів" і розповідає про пригоди знайомих персонажів, які потрапили на нові рівні шалено небезпечної гри. Щоправда, тепер герої змушені будуть рятувати друга, який сам потрапив у Джуманджі.

У головних ролях: Двейн "Скеля" Джонсон, Кевін Харт, Карен Гіллан, Джек Блек, а також Нік Джонас та Денні ДеВіто.

Джуманджі: Наступний рівень: дивитись трейлер фільму онлайн:

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