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Джуманджі: Наступний рівень: з'явився новий трейлер фільму
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У мережі з'явився свіжий трейлер до продовження пригод з небезпечною грою "Джуманджі: наступний рівень" (Jumanji: Next Level). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Кіностудія Sony опублікувала другий трейлер до нового фільму Джуманджі: наступний рівень (Jumanji: Next Level), дата виходу якого запланована на 12 грудня 2019.
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Фільм є сиквелом фільму "Джуманджі: поклик джунглів" і розповідає про пригоди знайомих персонажів, які потрапили на нові рівні шалено небезпечної гри. Щоправда, тепер герої змушені будуть рятувати друга, який сам потрапив у Джуманджі.
У головних ролях: Двейн "Скеля" Джонсон, Кевін Харт, Карен Гіллан, Джек Блек, а також Нік Джонас та Денні ДеВіто.
Джуманджі: Наступний рівень: дивитись трейлер фільму онлайн:
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