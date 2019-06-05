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Скромняга: Потап зворушив мережу весільним знімком
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Потап і Настя Каменських після весілля не перестають радувати шанувальників ексклюзивними кадрами зі свята, а також із задоволенням діляться спільними фото. Так, Потап вирішив показати в Instagram ще одну унікальну фотографію, яка розчулила його підписників.
На новому фото репер Потап постав у незвичайному для себе образі. Він трохи збентежений і невинно посміхається в об'єктив, піднявши пальці у формі латинської букви "V". Кишеню піджака нареченого прикрашає елегантна бутоньєрка. Продюсер позує в коридорі, оперившись плечем об стіну.
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"Наречений ПТП на весілля з Настею Каменських", – підписав артист фото, натякнувши на те, що знімок був зроблений ще до офіційної церемонії одруження.
Потап підкорив своїх шанувальників щирістю своїх емоцій в цей важливий для нього день.
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