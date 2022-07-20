Скрипаль-віртуоз Назар Пилатюк дасть благодійний концерт у Львові

Львів'ян запрошують на благодійний концерт скрипаля-віртуоза Назара Пилатюка – "Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz". Читайте далі та дізнайтеся подробиці події!

19 серпня о 19:00 на даху !FESTrepublic відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України, неперевершеного скрипаля-віртуоза Назара Пилатюка "Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz". Про це повідомили організатори концерту VINIL Concert agency.

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Частину вторгованих коштів перекажуть на потреби ЗСУ.

На сцені творитимуть магію "Promenade Trio": Антон Сопіга – гітара, Петро Довгань – фортеп'яно, Назарій Пилатюк – скрипка. У програмі твори Вівальді, Баха та П'яццолли.

"Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чарівливе танго П'яццолли, шедевральні Пори Року Вівальді. Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени", – розповіли організатори.

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