Скотт Пілігрим проти всіх: стало відомо, коли в продаж надійде оновлена гра

В кінці 2020 року компанія Ubisoft випустить оновлену гру "Скотт Пілігрим проти всіх – Повне видання". На каналі північноамериканського відділення компанії в YouTube з'явився трейлер оновленої 2D-аркади.

За словами творців, в новій версії можна буде грати за Скотта Пілігрима, Рамону Флаверс, Найвза Чау, Стівена Стіллса та інших героїв. Ця гра стане рімейком 2D-аркади 2010 року – вихід повного видання приурочили до 10-річного ювілею гри, натхненної серією коміксів.

І ще: У Minecraft можна буде зіграти у віртуальній реальності

"Скотт Пілігрим" – шеститомна серія коміксів, створена Браяном Лі О'Меллі. Вона виходила з 2004 по 2010 рік і розповідала про 23-річного канадця Скотта Пілігріма, який живе у друга-гея в Торонто, грає на бас-гітарі, любить відеоігри і закоханий в американку Рамону Флаверс. У серпні 2010 року майже одночасно вийшли кіноекранізацій коміксу "Скотт Пілігрим проти всіх" й однойменна комп'ютерна гра.

Читайте також: Ентузіаст запустив легендарну гру Doom на цифровому тесті на вагітність: відео