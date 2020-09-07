Ентузіаст запустив легендарну гру Doom на цифровому тесті на вагітність: відео

У колі програмістів існує свого роду змагання стосовно того, щоб запускати відеоігри на пристроях, які абсолютно для цього не призначені, на кшталт касових апаратів чи холодильників. Однак користувач Twitter під псевдонімом foone, ймовірно, поборов усіх – він запустив Doom на тесті для вагітності.

Шляхом розумного переоснащення і переналаштування апаратного забезпечення пристрою, виявилося можливим грати в культовий Doom з 90-х замість того, щоб гадати, чи не вагітні ви.

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Кожен тест, який коштує менш як 5 доларів (140 гривень), містить процесор, оперативну пам'ять, батарейку-таблетку і крихітний екран для відображення результату. Процесор являє собою 8-бітний мікроконтролер Holtek з 64 байтами оперативної пам'яті, здатний працювати на частоті 4 або 8 МГц в залежності від конфігурації батареї. Це може здатися дуже простим, але чіп на подив складний.

here's the gen-z equivalent of rickroll pic.twitter.com/ZQZNss8k5g — foone (@Foone) September 5, 2020

"Ви можете подумати, що він дуже обмежений, тому що у нього всього 64 байти оперативної пам'яті. Але насправді він використовує конвеєрну архітектуру для роботи з 1 інструкцією за цикл, що дає йому непогану продуктивність для процесора з частотою 4 МГц", – пояснює foone у Twitter.

На жаль, чіп всередині не програмується, тому насправді неможливо змусити такий мікрокомп'ютер запускати Doom. Але ентузіаст пішов на хитрість – він використовував монохромний дисплей як монітор для виведення зображення гри з іншого пристрою. Крім геймплея шутера, хакер показав початкову сцену з гри Skyrim і навіть один відеоролик.

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