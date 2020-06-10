Скоро з Австрії літати буде не вигідно, і ось чому

Уряд Австрії планує встановити мінімальні ціни на квитки для всіх авіакомпаній і зробить рейси на короткі відстані дорожчими. Дізнайтесь, наскільки зростуть ціни на квитки.

Австрія змінює антидемпінгове законодавство, щоб врятувати авіагалузь. Авіаквитки повинні будуть коштувати щонайменше стільки ж, скільки складають податки і збори за переліт. У середньому це сума у 40 євро. Щонайменше стільки ж коштуватимуть квитки в обидві сторони.

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Крім того, збільшать збори на рейси протяжністю до 350 кілометрів: замість стандартних € 12 вони стануть € 30.

Квитків по 20 євро більше не буде

Austrian Airlines (AUA) більше не літатиме у міста, до яких можна дістатися на поїзді за 3 години і менше. Компанія вже скасувала рейс Відень – Зальцбург, під обмеження може потрапити маршрут Відень – Лінц. Однак поки це обмеження стосується лише AUA, а не до Lufthansa.

У квітні Austrian Airlines запустила програму реструктуризації і скорочення флоту. У компанії прогнозують, що попит на перельоти влітку 2020 року складе тільки 25-50% від рівня 2019 року.

Нагадаємо, що через коронавірус авіатрафік в Європі упав на 90%. Авіакомпанії перебувають на межі виживання і шукають шляхи порятунку.

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