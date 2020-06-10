Представлено новий рейтинг найбезпечніших країн у світі

У мережі опублікували свіжий рейтинг найбезпечніших країн світу. Лідер не змінився, а Україна не увійшла навіть до першої сотні.

Так, найбезпечнішою країною знову стала Ісландія, яка виявилася в лідерах у глобальному індексі миролюбності, який представив аналітичний центр Інститут економіки і світу. На другому місці "безпечного" рейтингу Нова Зеландія, а третє місце посіла Португалія.

І ще: У Таїланді будуть діяти нові правила для відвідування пляжів

Тож перша десятка найбезпечніших країн виглядає так:

Ісландія Нова Зеландія Португалія Австрія Данія Канада Сінгапур Чехія Японія Швейцарія

Україна зайняла 148 позицію, між Нігерією та Венесуелою.

Всього в рейтингу 163 країни. Найнижчі рядки займають Сомалі, Ємен, Південний Судан, Ірак, Сирія і замикає список Афганістан. Список Global Peace Index складається міжнародними економістами і соціологами щорічно з 2007 року.

Читайте також: Німецьке місто створило свою віртуальну копію, щоб врятувати туризм