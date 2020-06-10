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Представлено новий рейтинг найбезпечніших країн у світі

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Ісландія - фото 1
Ісландія / un-sci

У мережі опублікували свіжий рейтинг найбезпечніших країн світу. Лідер не змінився, а Україна не увійшла навіть до першої сотні.

Так, найбезпечнішою країною знову стала Ісландія, яка виявилася в лідерах у глобальному індексі миролюбності, який представив аналітичний центр Інститут економіки і світу. На другому місці "безпечного" рейтингу Нова Зеландія, а третє місце посіла Португалія.

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Представлено новий рейтинг найбезпечніших країн у світі - фото 409321

Тож перша десятка найбезпечніших країн виглядає так:

  1. Ісландія
  2. Нова Зеландія
  3. Португалія
  4. Австрія
  5. Данія
  6. Канада
  7. Сінгапур
  8. Чехія
  9. Японія
  10. Швейцарія

Україна зайняла 148 позицію, між Нігерією та Венесуелою.

Всього в рейтингу 163 країни. Найнижчі рядки займають Сомалі, Ємен, Південний Судан, Ірак, Сирія і замикає список Афганістан. Список Global Peace Index складається міжнародними економістами і соціологами щорічно з 2007 року.

Представлено новий рейтинг найбезпечніших країн у світі - фото 409322

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Джерело: visionofhumanity
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