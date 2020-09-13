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Найкращі нові автомобілі 2020 року: думка покупців

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Авто 2020 - фото 1
Авто 2020 / motor1

Американська агенція J.D.Power склала список найкращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання транспортного засобу.

Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності і зручності використання конкретної моделі.

І ще: Ізраїльська компанія створила свій футуристичний прототип літаючого автомобіля: фото

Найкращі легкові авто:

  • Audi A3
  • Cadillac CT6
  • Chevrolet Aveo
  • Genesis G70
  • Nissan Maxima
Audi A3 - фото 425123
Audi A3

Найкращі SUV (кросовери і позашляховики):

  • BMW X6
  • Jaguar E-Pace
  • Nissan Patrol
BMW X6 - фото 425124
BMW X6

Найкращі пікапи:

  • Ford Ranger
  • Ford Super Duty
  • GMC Sierra HD
  • Honda Ridgeline
  • RAM 1500
  • Toyota Tundra
Ford Ranger - фото 425126
Ford Ranger

Це цікаво: Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)

Джерело: jdpower
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