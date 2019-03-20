Добротний середнячок Samsung Galaxy A40, який вам сподобається

Компанія Samsung продовжує розширювати лінійку смартфонів середнього цінового сегмента. Попри відсутність офіційного анонсу, новинка під назвою Galaxy A40 вже з'явилася на сайті європейського онлайн-ритейлера. Новинка від корейців вам однозначно сподобається!

Ключові особливості Samsung Galaxy A40 – продуктивна начинка, просунуті фотоможливості та наявність NFC.

І ще: Довгоочікувані Apple AirPods з'явилися на світ, і вони майже ідеальні

Згідно з даними нідерландського інтернет-магазину Belsimpel, смартфон отримав 5,9-дюймовий дисплей Super AMOLED з вирізом Infinity-U і роздільною здатністю 2280x1080 пікселів. Сканер відбитків пальців, на відміну від старших моделей А-серії, розмістився не під екраном – виробник помістив його на задню панель смартфона.

Samsung Galaxy A40 отримав пристойні характеристики

Працює смартфон на базі мобільного процесора Exynos 7885 з максимальною тактовою частотою 2,2 ГГц. Для ігор встановлений графічний чіп Mali-G71. Також пристрій може похизуватися 4 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого сховища – 64 ГБ. Крім того підтримується установка карт пам'яті microSD. За автономність відповідає акумулятор на 3100 мАг, підтримується функція швидкої зарядки.

Обійдеться смартфон у 282 долари США

Основна камера представлена ​​двома сенсорами: на 16 Мп і надширококутним 5-мегапіксельним з апертурою f / 2.2. Роздільна здатність одинарного селфі-модуля – 25 Мп. Смартфон отримав 3,5-мм аудіороз'єм, порт USB Type-C, модуль NFC і комбінований лоток для двох SIM-карт. Працює новинка на базі Android 9.0 Pie.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A40:

Дисплей: 5,9", Super AMOLED, 2280x1080, Infinity-U

Чипсет: 14-нм Samsung Exynos 7885 (2,2 ГГц), Mali-G71 GPU

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Вбудована пам'ять: 64 ГБ, підтримка microSD

Основна камера: 16 Мп + 5 Мп (f / 2.2)

Фронтальна камера: 25 Мп

Зв'язок: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Безпека: сканер відбитків пальців

Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм аудіоджек

Акумулятор 3100 мАг, підтримка швидкої зарядки

Операційна система: Android 9.0 Pie (Samsung One UI)

Габарити: 144,3 x 69,1 x 7,9 мм

Старт продажів новинки у чорному, білому, синьому і помаранчевому кольорах корпусу очікується 10 квітня за ціною $ 282.

Читайте також: Xiaomi представила найпотужніший Android-смартфон Black Shark 2