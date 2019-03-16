Користувачі масово скаржаться на сканери відбитків пальців у Galaxy S10

Власники новеньких Samsung Galaxy S10 та S10 Plus виявили вельми неприємну проблему під час користування смартфонами. Вони зазначили, що інтегрований у дисплей сканер відбитків пальців працює не так добре, як би цього хотілося.

На смартфони встановлена заводська захисна плівка. Samsung обіцяла, що вона не буде впливати на роботу ультразвукових сканерів, але щось пішло не так.

І ще: Боляче дивитися: жоден смартфон Galaxy S10 не пройшов перевірку падіннями

Виявилося, що з нею сканери працюють значно гірше. Аксесуари сторонніх виробників теж негативно впливають на роботу сканерів, особливо захисне скло.

Сканери, вбудовані в екран, працюють відверто кепсько

Корейський виробник уже визнав проблему, пообіцявши випустити програмне оновлення, яке підвищить точність роботи сканера. Зауважимо, що одне з перших оновлень для Galaxy S10 та S10 Plus теж було спрямоване на покращення роботи сканерів. Утім, Samsung підтвердила, що продовжить роботу в цьому напрямку, щоб сканери працювали ще краще.

Читайте також: Samsung Galaxy Buds успішно пройшли тест на ремонтопридатність