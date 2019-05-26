Скоро літо! Названі найкращі напої для вгамування спраги

Чим спекотніше у приміщенні або на вулиці, тим швидше організм втрачає вологу. Часом це навіть складно вчасно помітити. У спеку важливо не просто більше пити, а й пити правильні напої.

Зневоднення не тільки погано позначається на роботі внутрішніх органів і може стати причиною тромбоутворення, а й безпосередньо впливає на роботу мозку і тонус організму. Ідеальна норма: 2,5-3 літри на добу в сильну спеку.

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Варто відмовитися, принаймні до настання вечора, від чаю і кави, солодких напоїв і тим більше алкоголю. Легше переносити підвищені температури і втамувати спрагу допоможе напій з прохолодної мінеральної води і сік цитрусових. При сильному потовиділенні, рекомендують додавати в мінеральну воду кілька крапель свіжовичавленого лимона.

Вкрай корисний в спеку напій айран (тан), який не тільки втамовує спрагу, а й голод. У ньому міститься багато білків, вітаміни, корисні мікроорганізми, до того ж він активно стимулює травлення. Тільки пам'ятайте, що запивати ним їжу не можна, оскільки це окремий продукт.

Айран турецький напій

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