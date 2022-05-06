SKOFKA – Не забудем і не пробачим: слухайте новий болючий трек

Репер SKOFKA випустив трек "Не забудем і не пробачим", який перекликається з емоціями та болем всіх українців зараз. Рекомендуємо послухати новинку та переглянути кліп.

Популярний український репер SKOFKA презентував свіжу пісню "Не забудем і не пробачим", назва якої передає слова та думки неймовірної кількості українців, які страждають через вторгнення російських окупантів. Як розповідає Володимир Самолюк (справжнє ім'я SKOFKA), він бачив цю фразу в очах найдобріших людей, у коментарях під жахливими дописами, чув це від рідних, друзів, військових, волонтерів, політиків та навіть дітей, а також почув у собі.

І ще: Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп

Як би сильно мені не хотілось торкатись таких відчуттів, як ненависть, злість, ворожість, але пробачити та ще й забути це – вже на жаль не вийде! Тому і такий трек, тому і така назва, тому і такий приспів, тому й такий настрій ! Хай цей трек несе в собі той жах, який ми бачимо та відчуваємо зараз. Увесь негатив, злоба, страх та скорбота хай лишається в рядках цієї пісні ! Я вірю, що коли ми переможемо цих поганих сусідів, то з часом ми багато емоцій забудемо і це є добре, але і водночас вже ніколи ми "Не забудем і не пробачим", – наголошує виконавець.

SKOFKA – Не забудем і не пробачим, слухайте пісню онлайн:

Читайте також: Дорога додому: TARABAROVA написала пісню, що наближає нашу Перемогу