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Дорога додому: TARABAROVA написала пісню, що наближає нашу Перемогу
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Світлана Тарабарова записала нову пісню про Україну. Це музична мантра для кожного з нас. Слухайте композицію, що дарує віру!
Художниця Соня Морозюк намалювала картину "Дорога Додому", яка і стала обкладинкою цієї пісні.
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"І не забувайте, як би не було важко, ми не маємо права зупинятись – кожен крок наближає її, таку жадану, дорогу додому..." – прокоментувала Тарабарова прем'єру нової пісні.
Співачка подякувала усім, завдяки кому ця пісня народилася. Вдячність вона висловила й ЗСУ, ТРО, волонтерам, лікарям, ДСНС, мамам та кожному українцю.
Слухати пісню TARABAROVA – ДОРОГА ДОДОМУ:
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