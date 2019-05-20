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Skoda Superb: з'явився новий тизер флагманської моделі
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У мережі опублікували новий тизер флагманської моделі Skoda Superb. Головним нововведенням моделі стане повністю світлодіодна матрична оптика. Вона буде ноу-хау і для самого бренду.
Як відомо, головною особливістю автомобіля стане повністю світлодіодна матрична оптика з динамічними покажчиками поворотів.
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Таке рішення бренд до цього не використовував ні в одному зі своїх автомобілів. Також візуальними відмінностями стануть поміщений на багажник логотип компанії, і змінений малюнок задньої оптики при збереженні форми ліхтарів.
Очікується, що автомобіль буде мати нові відтінки кузова, а також розширений список доступних колісних дисків.
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