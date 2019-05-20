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Назване найдоступніше нове авто в Україні
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Останнім часом китайські автовиробники стали робити красивіші і якісніші автомобілі. Яка китайська автівка зараз коштує найдешевше в нашій країні.
Виявилося, що наразі в Україні найдешевший новий "китаєць" – це бюджетний седан JAC J4. У комплектації Luxury з переднім приводом його можна купити всього за 292 300 гривень.
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У цю комплектацію входять центральний замок і іммобілайзер, кондиціонер, передні і задні протитуманні фари, електричні склопідйомники, підігрів сидінь, шкіряна оббивка керма тощо. Подушки безпеки передбачені тільки для водія і переднього пасажира.
Під капотом розташовується 1,5 л бензиновий двигун потужністю 113 к.с. і 146 Нм крутного моменту, який працює разом з механічною 5-ступінчастою коробкою передач. Екологічний стандарт – Євро-5. Об'єм багажника – 550 л. Об'єм паливного бака – 45 л.
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